Giornata mondiale asma - 4 sintomi da tenere d' occhio nei bambini

Consapevolezza. Questa è la parola chiave della Giornata mondiale dell'endometriosi , una malattia che colpisce sempre più donne e per la cui diagnosi servono in media otto anni Continua a leggere>>

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Il bimbo ha l' asma ? Sono 4 i sintomi a cui i genitori devono prestare attenzione per riconoscere il disturbo respiratorio, spiegano gli esperti della Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili) in vista della Giornata mondiale dell' asma 2024, ... Continua a leggere>>

giornata mondiale dell’asma, a maggio spirometrie gratis per bimbi - Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) – Per la giornata mondiale dell’asma 2024, che si celebra il 7 maggio, ben 53 centri di pneumologia pediatrica in tutt’Italia offriranno valutazioni spirometriche grat ...

