Giornata mondiale asma - 4 sintomi da tenere d' occhio nei bambini

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Il bimbo ha l'? Sono 4 ia cui i genitori devono prestare attenzione per riconoscere il disturbo respiratorio, spiegano gli esperti della Simri (Società italiana per le malattie respiratorie infantili) in vista delladell'2024, che si celebra il 7 maggio. Per laben 53 centri di Pneumologia Pediatrica distribuiti sul territorio nazionale offriranno valutazioni spirometriche gratuite aiper tutto il mese di maggio. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Società italiana di pediatria,allergia Bimbi Onlus, Federe Allergie Federazione pazienti Odv, Respiriamo insieme, Ecco ida...

Consapevolezza. Questa è la parola chiave della Giornata mondiale dell'endometriosi , una malattia che colpisce sempre più donne e per la cui diagnosi servono in media otto anni Continua a leggere>>

giornata mondiale dell’asma. Iniziativa Simri-Sip: spirometrie pediatriche gratuite in 53 centri di tutta Italia nel mese di maggio - In occasione della giornata mondiale dell’asma 2024, che si celebra il 7 maggio, ben 53 centri di Pneumologia Pediatrica distribuiti sul territorio nazionale offriranno valutazioni spirometriche gratu ...

Continua a leggere>>

Meteo, Primo maggio con sciarpa e ombrello. Forti temporali e temperature in picchiata: dove e quando pioverà - Come ogni appuntamento con il primo maggio che si rispetti la pioggia sembra non mancare mai. Dopo giorni di tempo soleggiato e temperature quasi estive, nella giornata del 1 maggio in tutta ...

Continua a leggere>>

I 4 sintomi per riconoscere l'asma nei bambini - AGI - Sono 4 i sintomi che possono essere utilizzati dai genitori come ... A elencarli è stata la Societa' Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri) in vista della giornata Mondiale dell ...

Continua a leggere>>