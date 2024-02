Non solo, il Festival è stata l'occasione per mostrare ancora una arrivavano a seguire la manifestazione nella sua ultima giornata,come la piattaforma di streaming video sia al centro della

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger scopriamo col Professor Valeri i sintomi cui prestare attenzione (Di venerdì 16 febbraio 2024) Autismo o Sindrome di Asperger? Dal 2013, secondo il DSM 5, la quinta edizione del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali, non si parla più di Sindrome di Asperger, nonostante il 18 febbraio, ogni anno, si continui a celebrarne la Giornata Mondiale. Ma quali sono i segnali cui i genitori dovrebbero prestare attenzione? Lo abbiamo chiesto ad uno dei massimi esperti in Italia. Autismo e cartoni ... Leggi tutta la notizia su iodonna (Di venerdì 16 febbraio 2024) Autismo odi? Dal 2013, secondo il DSM 5, la quinta edizione del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali, non si parla più didi, nonostante il 18 febbraio, ogni anno, si continui a celebrarne la. Ma quali sono i segnali cui i genitori dovrebbero? Lo abbiamo chiesto ad uno dei massimi esperti in Italia. Autismo e cartoni ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Halving Bitcoin in arrivo: perché è il momento giusto per investire: Il prossimo Halving Bitcoin è uno degli eventi più attesi nel mondo delle criptovalute: ecco perché è il momento ideale per investire. Lazio, Provedel e l'emozione del gol in Champions: "Mi sono detto..." - VIDEO: Ai microfoni di UCL Magazine Show, Ivan Provedel ha raccontato le emozioni della rete realizzata contro l'Atletico Madrid in occasione della prima sfida del girone di Champions League. Queste le ... leggi le altre "Cose": Il Teatro della Pergola di Firenze e il Théâtre de la Ville di Parigi, hanno voluto incontrarsi nuovamente il 19 febbraio a Kigali, capitale del Ruanda, in occasione della Triennale che si svolgerà ...

Video di Tendenza