(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 30.04.2024 –ladeipuò trasformarsi a volte in un’impresa titanica, quasi impossibile. Quello che tuttavia molti non sanno è che dietro ad una compravendita immobiliare si sviluppano così tante dinamiche da rendere i vari attori interessati, dal compratore, al venditore fino ad arrivare all’agente immobiliare, parte attiva dell’intero processo.

Se quest’estate avete intenzione di prendere una casa in affitto fatevi un’assicurazione. Si chiama “assicurazione di rischio locativo” e copre i danni che gli inquilini possono causare all’abitazione. Per esempio: voi o i vostri compagni di viaggio potete scheggiare uno specchio, macchiare in ... Continua a leggere>>

L'imprenditore 32enne, Sergio D'Ottavi , tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello , ha replica to alle dichiarazioni di Stefano Miele , suo ex compagno d'avventura nel reality show di Mediaset. Continua a leggere>>

(Adnkronos) - Milano, 30.04.2024 – trovare la casa dei propri sogni può trasformarsi a volte in un'impresa titanica, quasi impossibile. Quello che tuttavia molti non sanno è che dietro ad una compravendita immobiliare si sviluppano così tante dinamiche da rendere i vari attori interessati, dal ... Continua a leggere>>

Discovery+, le serie tv e i programmi da vedere a Maggio 2024: da The Real Housewives a casa a Prima Vista - Discovery+, le serie tv e i programmi da vedere a Maggio 2024: da The Real Housewives a casa a Prima Vista, passando per Nudi e Crudi ...

Continua a leggere>>

Comunicato Stampa: Gianluca Rigon lancia il Bestseller “casa Il Nostro Bene Più Prezioso” - trovare la casa dei propri sogni può trasformarsi a volte in un’impresa titanica, quasi impossibile. Quello che tuttavia molti non sanno è che dietro ad una compravendita immobiliare si sviluppano ...

Continua a leggere>>

Gianluca Rigon, casa Il Nostro Bene Più Prezioso: il Bestseller su come trovare la casa dei propri sogni - Milano, 30.04.2024 – trovare la casa dei propri sogni può trasformarsi a volte in un’impresa titanica, quasi impossibile. Quello che tuttavia molti non sanno è che dietro ad una compravendita ...

Continua a leggere>>