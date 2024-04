Affittare casa online | quali danni si possono trovare e come chiedere il rimborso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se quest’estate avete intenzione di prendere unain affitto fatevi un’assicurazione. Si chiama “assicurazione di rischio locativo” e copre iche gli inquilinicausare all’abitazione. Per esempio: voi o i vostri compagni di viaggio potete scheggiare uno specchio, macchiare in modo indelebile un tappeto o un parquet. In quel caso, chi paga? Se l’avete sottoscritta prima di partire, ci pensa l’assicurazione, sennò la vacanza può trasformarsi in una lunga contesa con il proprietario. E non è escluso che si possa arrivare perfino in tribunale.unasiilImmaginiamo, però, che ...