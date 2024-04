G7 Energia - così l’Italia si fa strada nel Mediterraneo Parla Gava

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 30 aprile 2024) “Siamo di fronte a una grande sfida in termini di approvvigionamento energetico. L’Africa ha il potenziale per essere un enorme fornitore dirinnovabile e verde”. Questo uno dei passaggi più interessanti dell’analisi che affida a Formiche.net la viceministra dell’ambiente e della sicurezza energetica Vannia, a seguito del G7 energetico concluso oggi a Venaria, un appuntamento strategico che ha avuto il merito di offrire indirizzi e proposte su una serie di tematiche interconnesse fra loro e legate alle future strategie dei paesi industrializzati. Scenario su cui spicca il ruolo del, non solo come Paese guida del G7, ma come promotore di iniziative peculiari come il Piano Mattei. Pichetto Fratin e il ministro azero Babayev hanno concordato sull’esigenza di costruire infrastrutture resilienti che possano oggi ...