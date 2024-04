Il G7 Clima, Energia e Ambiente in scena alla Reggia di Venaria ha raggiunto un primo risultato: i Paesi partecipanti hanno stabilito di spegnere le centrali a carbone entro il 2030, o al massimo entro il 2035 . Per l’ufficialità del l’accordo occorrerà attendere il comunicato stampa del 30 aprile ... Continua a leggere>>

G7 Ambiente, stop alle centrali a carbone entro il 2035 - Chiudere le centrali a cabone entro il 2035; triplicare la produzione elettrica da fonti rinnovabili al 2030 e sestuplicare la capacità degli accumuli, fino a 1,5 Terawatt; promuovere la ...

Stop del carbone entro il 2035, il G7 Clima approva la "Carta di Venaria": ecco cosa prevede - Grandi economie si assumano la responsabilità di condurre la sfida per la transizione ecologica" Triplicare entro il 2030 la capacità di energia rinnovabile, ridurre a zero l'inquinamento di plastica ...

Al G7 l'Italia parla di nucleare. Ma a che punto è il ritorno all'atomo - Il deposito delle scorie nucleare finito in un vicolo cieco. La strategia nazionale in ritardo. La mancanza di tempi e tecnologie. L'Italia parla di energia atomica ma non sa come farla ...

