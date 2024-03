Calzona ha restituito centralità a Lobotka | con Garcia si saltava il centrocampo Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 6 marzo 2024) È indubbio, dopo le prestazioni di Sassuolo e Juventus, che il Napoli abbia ritrovato il gioco e gli entusiasmi che le erano mancate in questa stagione. Il merito scrive ladello Sport è senza dubbio diche ha ridisegnato ilha ridato alla mediana azzurra la mente e i muscoli, ha alzato il baricentro della squadra e ha ridato al Napoli il piacere di comandare. Col sorriso, l’equilibrio tattico e la qualità: così ha ritrovato i campioni d’Italia”. Una delle grandi intuizioni diè stata quella di rimettere Stanislaval centro del villaggio. Un calciatore che lui conosceva benissimo avendolo anche in Nazionale. “Ciccio sapeva gia? cosa fare per rimettere in moto il Napoli e ha subito rispolverato la riaggressione tanto cara all’era ...