Fuori dal bar con coltelli e tirapugni Tre denunciati - due hanno 16 anni

(Di martedì 30 aprile 2024) Città di Castello, 30 aprile 2024 – Quattroa serramanico, uno da cucina di grandi dimensioni, une tre tondini in ferro con impugnatura: un ‘piccolo arsenale’ di armi bianche a disposizione di un gruppetto di tre ragazzi, giovanissimi, due di lorosolo 16. Per loro è scattata la denuncia da parte dei carabinieri di Città di Castello e il relativo sequestro del materiale. L’operazione risale a un paio di settimane fa, di sabato, nel cuore della notte davanti a un locale ma è stata confermata solo ieri. Questi i fatti: i militari dell’Arma fermano e identificano un gruppetto di otto ragazzi, alcuni italiani, altri di origine straniera. Alla vista dei Carabinieri i giovani cercano di dileguarsi e gettano per terra alcune cose, particolare che non sfugge agli uomini delle forze dell’ordine ...