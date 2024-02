Napoli | coltelli e tirapugni in movida | denunciate dieci persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024)in, la notte dei controlli dei Carabinieri. Due lame nelle tasche di 15enni. In poco meno di 6 ore 10 denunce e un arresto.16 i giovani sorpresi con droga per “fare serata” Nottata di controlli in centro città e nei quartieri collinari Vomero e Arenella. Impegnati i Carabinieri delle compagnie Centro e Vomero. Ancora una volta l’obbiettivo primario è stato quello di disarmare i giovani. Di lame ne sono spuntate tante, anche nelle mani di chi i 18 li compirà tra diversi anni. Il primato spetta al centro città, luogo dove sono stati sequestrati 4e unin appena poche ore di controlli. Tre sono stati trovati nei pressi della galleria Umberto I dove, in tre diversi momenti, sono stati denunciati un 21enne di Cercola, un 20enne ...