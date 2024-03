Il braccio meccanico si stacca dal camion | colpito e ucciso pedone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilsi èto dalin transito mentre l’uomo stava camminando a lato della strada, e lo hain pieno, uccidendolo sul colpo. La vittima dell’incidente avvenuto ieri poco dopo le 16.30 è Said Akramour, 36 anni, origini marocchine e residente a Mozzate. L’uomo stava camminando a lato della strada lungo via Varese, nel tratto all’altezza del civico 136, dove ci sono alcuni esercizi commerciali: un pezzo di strada che, in quel punto, non ha marciapiede. Nello stesso momento, è passato un autocarro Renault di una società edilizia di Busto Arsizio, guidato da un uomo di 63 anni. Da quel mezzo di lavoro, si èto ilstabilizzatore, che ha investito ilcolpendolo alla testa con tutto il suo peso. L’autista ha subito bloccato il ...