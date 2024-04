Francesco Benigno furioso | Volevano corrompermi con 30mila euro

Ieri sera, nel corso della sesta puntata de l’Isola dei famosi è stata finalmente fatta chiarezza sul caso dell’esclusione dal gioco dell’attore Francesco Benigno, eliminato per via di alcuni comportamenti considerati contrari non solo alle regole del gioco, ma anche a quelle della civile ...

Continua a leggere>>

Vladimir Luxuria non le ha mandate a dire e, durante l’ultimo appuntamento con l’Isola dei Famosi, ha chiarito molti punti lasciati in sospeso nei giorni scorsi. Per quale motivo da inizio reality così tanti concorrenti hanno deciso di ritrarsi dal gioco? Perché Francesco Benigno è stato ...

Continua a leggere>>