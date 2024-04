Francesca Pascale - perché era finita con Berlusconi | Una fatica immensa accettare i suoi alleati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 aprile 2024), l’ex compagna die leader di Forza Italia, oggi sentimentalmente legata alla cantautrice Paola Turci nonché attivista per i diritti della comunità LGBTQ, non si nasconde sulla loro fine: “Sul piano personale è accaduto a quasi tutte le coppie che finiscono. Quando non si va più d’accordo è importante dividere le strade. Nei confronti dimi unisce un sentimento felice e indelebile“. “Quello che ho sempre riconosciuto in lui – ricorda ancora la– è una forte attrazione verso la libertà, un liberale che non ha mai fatto un riferimento nostalgico al fascismo, ci mancherebbe altro, tanto meno posizioni politiche omofobe. Mi ha sempre molto sorpreso il fatto di essere alleato con due partiti, da un lato Fratelli d’Italia la cui stragrande maggioranza di ...