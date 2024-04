Pascale su Berlusconi e i retroscena sulle foto con Turci | Paparazzi mandati da

(Di martedì 30 aprile 2024) Francescaquesta sera sarà ospite a Belve di Francesca Fagnani e nel corso dell’intervista la conduttrice le ha chiesto di Paola, di Silvioe di quelle famoseche le hanno fatto outing. “Quellesono state fatte fare da una persona accanto a, di Forza Italia, vicina all’area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata“, ha dichiarato Francescaammettendo che queinon erano lì per caso. “Erano statida una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo malissimo. C’è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere e quindi mi ha seguito e hanno infranto ...

