Francesca Pascale a Belve | Berlusconi meraviglioso - io una rompicog…

Francesca Pascale, l’ex compagna di Berlusconi e leader di Forza Italia, oggi sentimentalmente legata alla cantautrice Paola Turci nonché attivista per i diritti della comunità LGBTQ, non si nasconde sulla loro fine: “Sul piano personale è accaduto a quasi tutte le coppie che finiscono. Quando non ...

Continua a leggere>>