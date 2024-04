FOTO Il Benevento è partito alla volta del Mancini Park Hotel

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDirezione Roma per ilche alle 9:45 èdella capitale verso il, struttura scelta per svolgere un mini-ritiro in vista dei play off. L’, immerso nel verde e dotato di tre campi in erba naturale, è molto familiareStrega che la scorsa estate ha effettuato proprio in questo imponente complesso la preparazione estiva. Mister Auteri e il suo staff avranno a disposizione una struttura lontana dal caos e capace di assicurarecomitiva la giusta tranquillità nelle sedute in programma che saranno a porte chiuse. Unaraggiunto il, la squadra prenderà possesso delle camere scendendo in campo per ...