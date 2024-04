‘Piano B Uno spartito per rigenerare l’Italia’ | l’economista Becchetti a Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 18 aprile alle ore 17.30 presso il Centro Servizi per il Volontariato di(viale Mellusi, 68) si terrà la presentazione del libro “Piano B. Unoperl’Italia” (Donzelli Editore). Interverranno all’iniziativa Ettore Rossi e Angelo Moretti, che si confronteranno conLeonardo, uno degli autori del libro e promotore del progetto. Si legge nella quarta di copertina del volume: “Il mondo così com’è non ci piace: guerre, crisi climatica, crisi economica, crisi dei diritti, disuguaglianze, povertà. Eppure il tempo che stiamo vivendo è un’occasione: proprio questo è il momento per cambiare rotta, invertire la marcia. Serve unoche cambi la musica, un piano, un metodo diverso. È da questa ...