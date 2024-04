Forlì sa vincere le partite più dure Lo dicono i numeri del girone Rosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) L’assenza di Kadeem Allen sarà un handicap non di poco conto. Ma la Pallacanestro 2.015, tra pochi giorni, ai blocchi di partenza dei playoff di serie A2, proverà ugualmente a giocarsela ad armi pari. Spingendo innanzitutto sulla forza del proprio collettivo, ma anche facendo valere la supremazia che ha saputo puntualmente imporre alle avversarie in ogni fase del campionato. Classifica alla mano,è la miglior squadra del, la testa di serie numero uno del tabellone Oro, ma non la migliore in assoluto in categoria. In 32 test complessivamente sostenuti, i biancorossi si sono imbattuti in 6 passi falsi. Trapani ha saputo fare di meglio: appena 3 sconfitte in tutto. Due squadre hanno battuto entrambe: Cantù in trasferta e Cividale in casa. Le altre sconfitte dell’Unieuro? Dovute anche al maggior tasso tecnico che il ...