Basket | Serie A2 2023 2024 | cadono Fortitudo e Udine | Forlì continua a vincere

(Di domenica 7 aprile 2024) I risultati dell’ottava giornata della fase a orologio dellaA2di. Proseguono le sfide incrociate tra le squadre del girone rosso e quelle del girone verde, con diversi match che oggi hanno riservato non poche sorprese. Su tutte le sconfitte diBologna e, battute dalle due compagini che condividono l’ultimo posto in classifica nel girone verde. Agrigento ha infatti superato Bologna 81-79, rimontando nell’ultimo quarto a una prestazione super di Lorenzo Ambrosin (32 punti). Ancor più netta l’affermazione di Monferrato, che sempre davanti al pubblico amico ha vinto 88-71 contro. In questo caso non sono bastati i 23 punti di Alibegovic ai friulani per evitare una sconfitta inattesa e pesante. RISULTATI E CLASSIFICHE ...