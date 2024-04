(Di martedì 30 aprile 2024) "A fronte della ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine",di Palazzoriferiscono che "l'esecutivo ha valutatononla" del coordinatore di Democrazia sovrana e popolare Marco Rizzo di ridurre il numero diper presentare le liste elettorali per le Europee. Le stesserimarcano che "Rizzo è stato ascoltato senza alcuna preclusione, c'era da parte del governo la disponibilità a venire incontro allaavanzata che appare in ogni caso ragionevole". Questa mattina, con una nota, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà e la presidente ...

"Facciamo chiarezza in merito alle ultime due note Istat in tema di povertà ". Lo affermano Fonti di Palazzo Chigi aggiungendo che "le politiche del governo Meloni si confermano efficaci nel contrasto alla povertà secondo i diversi indicatori Istat. Questo riguarda particolarmente il rischio di ... Continua a leggere>>

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il Documento di economia e finanza - che il Governo approva oggi nei tempi previsti - avrà quest'anno un'impostazione diversa perché sono cambiate le regole di programmazione economica e di conseguenza sono previste nuove tempistiche. Le regole di governance in via di ... Continua a leggere>>

fonti chigi, opportuno non accogliere richiesta su firme - "A fronte della ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine", fonti di ...

Continua a leggere>>

Una "lupara governativa": Cateno De Luca contro lo sconto a Rizzo sulle firme - È in corso a Palazzo chigi, secondo quanto si apprende, un incontro tra il coordinatore di Democrazia sovrana e popolare Marco Rizzo, il sottosegretario per l'Attuazione del programma… Leggi ...

Continua a leggere>>

“Giorgia” Meloni candidata in Ue: quanti voti vale Obiettivo due milioni. «Vale il 2% in più per Fdi» - L’asticella è scritta ancora a matita ma è ben presente nei ragionamenti dei dirigenti di Fratelli d’Italia. «Due milioni di preferenze e il due per cento ...

Continua a leggere>>