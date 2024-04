Fonti Chigi - per Meloni contatti su vertici Ue dopo elezioni

Piano Mattei, a Palazzo Chigi vertice della Cabina di Regia - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta presso la Sala Verde di Palazzo Chigi la seconda riunione della Cabina di regia sul Piano Mattei, presieduta dal vicepresidente del Consiglio e m ...quotidianodelsud

Caso Scurati, niente audizione di Corsini e Bortone in Vigilanza: la destra dice no. L’8 maggio in commissione i vertici Rai - La maggioranza ha deciso: non ci sarà nessuna audizione in Commissione di Vigilanza del direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, e della conduttrice di Chesarà…, Serena Bortone. Dopo la cancellaz ...ilfattoquotidiano

Edi Rama chiama i vertici Rai per attaccare Report, Fratoianni (Avs): "Inquietante, spero che il governo spieghi" - Fratoianni: "La telefonata del primo ministro albanese ai vertici Rai contro un'inchiesta giornalistica della trasmissione Report è stata definita da taluni singolare. Io aggiungerei inquietante" ...globalist