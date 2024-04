Como | fuori dall’hotel tenta di rubare nell’auto di un turista e lo minaccia con un coltello | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Ha spaccato il vetro di un’auto in sosta peral suo interno ma è stato visto dal proprietario, unsvizzero alloggiato a, e dal portiere dello stesso hotel. L’uomo, Mokhtar Ghanmi, un tunisino recidivo di 38 anni è finito in carcere al Basone con l’accusa di rapina aggravata. È avvenuto alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì in viale Rosselli dove l’uomo, con un martelletto frangivetri, ha spaccato il lunotto posteriore di una Skoda parcheggiata lungo la strada pergli oggetti al suo interno. Il portiere dell’hotel, mentre chiamava la polizia, ha anche avvisato il proprietario dell’auto che è sceso in strada e ha inseguito il tunisino: ma quest’ultimo, neltivo di allontanarlo, gli ha puntato una ...