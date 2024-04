Firenze - chiuse le indagini su Dell’Utri | Assicurò l' impunità a Silvio Berlusconi sulle stragi di mafia in cambio di milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – «Con l'aggravante di aver commesso» i reati di omissioni circa le variazioni patrimoniali e di trasferimento fraudolento «al fine di occultare la più grave condotta di concorso nelleascrivibile ae allo stesso Dell'Utri, per la qualeè stato indagato unitamente al medesimo Dell'Utri, sino al momento del suo decesso avvenuto in epoca successiva all'ultima elargizione contestata, costituendo le erogazioni di quest'ultimo il quantum percepito da Dell' Utri per assicurare l'». È quanto contesta a Dell' Utri la Dda dinell'atto di chiusura dellesul patrimonio dell'ex manager di Publitalia, per il quale a marzo ...