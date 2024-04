Fiorentina - Aquilani è in pole su Palladino e Gilardino per il post Italiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Albertomerita solo applausi per come fa giocare il Pisa contro tutto e tutti. Una squadra che sa sempre quello che deve fare, intensa...

GAZZETTA, fiorentina come Bayer e Real. Viola da record - fiorentina come Bayer Leverkusen e Real Madrid: questa la provocazione lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Una provocazione basata però sui fatti, visto che viola,a spirine e blancos sono ...

VERSO IL BRUGGE SENZA PAURA, PERCHÉ NON KAYODE E PARISI SULLE FASCE aquilani IN POLE PER IL DOPO ITALIANO, MA TOCCA A COMMISSO ANTICIPARE IL FUTURO - Come a Salerno, meglio che a Salerno. La vittoria sul Sassuolo di domenica sera va certamente soppesata alla luce di un avversario dimesso, probabilmente già rassegnato a una retrocessione ...

fiorentina: le ultime sull'allenatore della prossima stagione - Mentre la fiorentina e Italiano sono concentratissimi sul presente, Pradè e la dirigenza sono al lavoro per programmare la prossima stagione.

