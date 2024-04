Atalanta- Fiorentina non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18 è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un malore che ha colpito il direttore ... (iltempo)

Fiorentina, senti Aquilani: 'Sconvolto dalla morte di Barone, farei un altro anno a Pisa' - Alberto Aquilani dribbla le voci di mercato. L`allenatore del Pisa (serie B) ha dichiarato in un`intervista alla Gazzetta dello Sport: `Nelle giovanili puoi permetterti.calciomercato

Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera: Torino battuto ai rigori - Quinto successo in sei anni per la Fiorentina nel trofeo. A Bologna sono stati necessari i rigori per avere la meglio del Torino. Decisivi gli errori di Della Valle e Rubino dal dischetto per i ...sport.sky

PRIMAVERA DI BELLEZZA: UN TRIONFO NEL SEGNO DELLE IDEE E DELLA CONTINUITÀ - La maglia numero 10, con il nome di Joe Barone, in mezzo a un tripudio che la Fiorentina Primavera ha atteso per mesi. La Coppa Italia, ancora una volta, si è tinta di viola. Per l’ottava volta nella ...firenzeviola