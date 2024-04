Fini dopo la condanna | La casa a Montecarlo? Nessun riciclaggio Non mi è chiaro in cosa consista il reato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 30 aprile 2024) "Non sono stato dichiarato responsabile di alcuna attività di. Evidentemente l'unico punto per il quale il collegio ha deciso di non assolvermi totalmente è quello dell'autorizzazione alla vendita, che con tutte le prove del caso fu da me autorizzata", dice Gianfranco. Commenta a caldo laa due anni e otto mesi che gli è stata appena inflitta dal Tribunale di Roma, nell'ambito del processo persulladi. L'ex leader della destra italiana ha assistito in tribunale al verdetto. Si è detto "sereno", nonostante l'esito. "Poi vedremo, ma ripeto che per un'altra identica vicenda, l'accusa a mio capo fu archiviata. Per cui me ne vado più sereno di quello che qualcuno potrebbe pensare", ha aggiunto a margine del processo. "Certo, sette ...