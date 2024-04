Fini | Caduta l' accusa di riciclaggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 30 aprile 2024) 12.15 "Non sono deluso: non sono stato ritenuto responsabile di, evidentemente l'unica cosa che ha impedito di assolvermi è l'autorizzazione alla vendita dell'appartamento che è del tutto evidente non è stata da me autorizzata". Così Gianfrancodopo la condanna a Roma per la vicenda della casa a Montecarlo. Si dice "più sereno di quel che si può pensare dopo 7 anni di processi.In analoga vicenda una denuncia a mio carico fu archiviata.Giusto aver fiducia nella Giustizia,certo se fosse più sollecita"