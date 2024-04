Filippo Turetta sparito da mesi e nessuno sa niente | l’ultima teoria choc

(Di martedì 30 aprile 2024) Social.si trova rinchiuso nel carcere di Verona in attesa di processo. Negli ultimi, però, hanno iniziato a circolare sul web alcune teorie sconvolgenti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.Leggi anche: William e Kate, il presagiodi Harry sul matrimonio Leggi anche: Tragico lutto per il famoso campione, è morto il figlio di 15Ladel complotto Negli ultimi, sui social e su alcuni gruppi Whatsapp e Telegram, hanno iniziato a circolare alcune teorie complottiste in merito ae al femminicidio di Giulia Cecchettin. Secondo alcuni gruppi di complottisti, la storia di Giulia Checchettin e del suo assassino sarebbero un’invenzione dei media e dei “poteri forti”. ...

Gino Cecchettin ospite di Verissimo Gino Cecchettin , il padre di Giulia, la ragazza barbaramente uccisa dal suo ex Filippo Turetta , è stato ospite di Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo. Ed è nel salotto televisivo di Canale 5 che il signor Cecchettin si è lasciato andare ad ... Continua a leggere>>

Giulia non è stata dimenticata. A poco più di 5 mesi da quell?11 novembre, giorno della scomparsa della giovane universitaria (assassinata quella sera, si avrà certezza... Continua a leggere>>

Il dolore dentro, per sempre. Gino Cecchettin lo affronta ogni giorno dalla morte di sua figlia Giulia Cecchettin , uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta . «Dopo il fatto avevo... Continua a leggere>>

«filippo turetta non esiste, sparito da mesi e nessuno sa più niente», l'ultima teoria del complotto: organizzeranno un finto suicidio - «Ma filippo turetta esiste davvero E se esiste, come mai non se ne parla più». È l'ultima teoria del complotto che gira ...

