Gino Cecchettin | Volevo vendicarmi di Filippo Turetta - quando sento la rabbia che cresce mi concentro su Giulia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il dolore dentro, per sempre.lo affronta ogni giorno dalla morte di sua figlia, uccisa dall'ex fidanzato. «Dopo il fatto avevo...

Gino Cecchettin ha racconta to la sua vita oggi , a cinque mesi di distanza dal femminicidio della figlia Giulia per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta . Ospite a Verissimo domenica, 7 aprile 2024, ...

Gino Cecchettin ospite di Verissimo Gino Cecchettin , il padre di Giulia, la ragazza barbaramente uccisa dal suo ex Filippo Turetta , è stato ospite di Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di ...

Il grido di un padre perduto, ma determinato a trasformare il dolore in un faro di speranza illumina le sale delle scuole di Lecco. Gino Cecchettin , il padre di Giulia, la giovane ventiduenne ...

Giulia non è stata dimenticata. A poco più di 5 mesi da quell?11 novembre, giorno della scomparsa della giovane universitaria (assassinata quella sera, si avrà certezza...

Gino Cecchettin: "Avevo voglia di vendetta, penso a Giulia e mi passa. Ora lavoro per combattere la violenza di genere"

