Fiera dei Librai - Jury Chech - jazz e pianoforte | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di martedì 30 aprile 2024) Ladeisul Sentierone, l’InternationalDay, l’incontro coni a Bonate Sotto, il Festival pianistico al Teatro Donizetti, la sagra alpina a Lallio e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 30 aprile. Ecco gli appuntamenti.Sino al 1° maggio sul Sentierone prosegue ladeidi. Ecco il programma di oggi. Martedì 30 aprile ora 16:00 Spazio incontri Federico Fubini L’oro e la patria. Storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato (Mondadori, 2024) Il 20 settembre 1943 alle quindici e trenta un manipolo di ufficiali nazisti varca la soglia di palazzo Koch, elegante sede della Banca d’Italia. Fra loro c’è il tenente colonnello delle ss ...

“… Mentre adagiavo a terra il capo del morto, mi accorsi con sorpresa che al collo non portava la “croce a tau” dei francescani, come ci si poteva aspettare, ma un serpentello d alla testa leonina: appunto il ”glicone”. Una scia di morti misteriose attraversa la storia quasi millenaria della ... Continua a leggere>>

L’incontro con Nando Dalla Chiesa alla Fiera dei Librai , tanti autori alla kermesse letteraria sul Sentierone e Damiano Tommasi a Dalmine. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 29 aprile. Ecco gli appuntamenti. Bergamo Sino al 1° maggio sul Sentierone prosegue ... Continua a leggere>>

Bergamo. Alla Fiera dei Librai , giunta quest’anno alla sua 65esima edizione, approda la sera di domenica 28 aprile Michele Mari . In tutta la sua composta professionalità, e nella rara accortezza di trovare sempre le migliori parole a dire, spiegare, fissare qualcosa, l’autore presenta, ... Continua a leggere>>

Voglio ricordarti che come allora sorridi - Martedì 30 aprile presso lo Spazio Incontri della fiera sarà presente Paolo Bertacchi in cui presenterà il libro "Voglio ricordarti che come allora sorridi" (Lubrina Bramani, 2024).

Continua a leggere>>

Tarquinia pronta per la fiera delle macchine agricole. Il primo maggio anteprima tra mercatini, artigianato, food e musica - Tarquinia pronta per la fiera delle macchine agricole. Il primo maggio anteprima tra mercatini, artigianato, food e musica ...

Continua a leggere>>

Lo Spazio Fase di Alzano Lombardo ospita SOMO, la prima fiera in Italia dedicata Solo al Modernariato - (mi-lorenteggio.com) Alzano Lombardo, 29 aprile 2024 – Dall’11 al 12 maggio 2024 lo Spazio Fase di Alzano Lombardo, Bergamo, ospita SOMO,la prima fiera in Italia dedicata Solo al Modernariato. Due gio ...

Continua a leggere>>