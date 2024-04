Bergamo Inquieta - il nuovo romanzo di Marco Carminati alla Fiera dei Librai

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 aprile 2024) “… Mentre adagiavo a terra il capo del morto, mi accorsi con sorpresa che al collo non portava la “croce a tau” dei francescani, come ci si poteva aspettare, ma un serpentello dtesta leonina: appunto il ”glicone”. Una scia di morti misteriose attraversa la storia quasi millenaria della Rotonda di San Tomè, come una tragica cometa di sangue. Gli efferati omicidi cominciano nel XII secolo, con il monaco Agelasio, e proseguono fino ai nostri giorni con il conferenziere Mauro Veronesi e il direttore d’orchestra Michelangelo Zenoni, ma anche con la sensitiva Pennina e altri abitanti di quello che fu l’antico Lemine. Un “fil rouge” li accomuna e a decifrare la scia insanguinata, che ha per palcoscenicoe le sue valli, ma soprattutto l’Agro del Lemine, saranno Cristiana Danesi e Gian Andrea Personeni, i due investigatori accomunati ...