Festa dei lavoratori a Magicland - il parco cerca personale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) In occasione delladeiannuncia l’apertura delle candidature per la stagione estiva 2024. A poco più di un mese dalla riapertura, ildivertimenti situato a pochi passi da Roma sta registrando un record assoluto di visitatori entusiasti. Sulla scorta di questo successo, e in vista della riapertura delacquatico MagicSplash (a partire dall’1 giugno),si prepara ad accogliere un’estate ricca di divertimento e spensieratezza. Per questo motivo, è sempre attiva la ridimotivato ed entusiasta. Iloffre un ambiente di lavoro dinamico e divertente, dove poter crescere professionalmente e fare nuove esperienze a contatto con persone provenienti da tutta Italia. Le ...