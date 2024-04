Festa del Parco del Fenestrelle con Legambiente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 5 Maggio alle 10.30Avellino ha organizzato la primadeldel, una mattinata di condivisione nata dalle idee condivise durante i laboratori civici della campagna “Traccia” che si avvia a conclusione. L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 10.30 a Largo Salvatore Scoca. Qui ci sarà il raduno dei partecipanti che poi si sposteranno sulle sponde del torrente, tra le zone di Isca Arciprete e Contrada Infornata. Sarà una mattinata all’insegna della sensibilizzazione ambientale nell’area del futuroregionale che, in questi anni, è stata solo oggetto di proclami da parte delle amministrazioni competenti. Per noi le sponde delsono ancora troppo poco vissute dalla ...