Fentanyl - cos’è la droga degli zombie e perché è scattata l’allerta anche in Italia

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D) ha attivato il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di. A far scattare l’allarme è stato il ritrovamento della sostanza in una dose di eroina sequestrata alcune settimana fa nella zona di Perugia. La scoperta dell’oppioide sintetico sarebbe avvenuta durante un controllo a campione svolto su un utente del Sert di Terni. Ed è stato proprio questo episodio a far scattaredel Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe, istituito nel 2009 dal Dipartimento per le politiche antie gestito in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità.ilIlè un oppioide sintetico, che nella sua versione farmaceutica approvata viene somministrato soprattutto negli ...

