Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl | Mantovano | “Da rapper e trapper americani messaggi sbagliati”

Quattro mesi e mezzo dopo l'inizio della guerra tra Israele e Hamas, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha svelato il suo piano per il "giorno dopo", presenta ndolo al gabinetto di ... (ilfogliettone)

Il ritorno in Italia di Chico Forti, la sinergia sulle crisi internazionali – Ucraina e Medio Oriente in primis – ma anche il dossier migr anti . Il vertice di ieri tra Giorgia Meloni e Joe Biden è ... (nicolaporro)

“Il Piano nazionale antiviolenza è scaduto da tempo e va aggiornato perché fino a che il nostro Stato non ne avrà uno, la violenza sulle donne verrà affrontata sul piano della sicurezza, e non è ... (notizie)

Pignoramento presso terzi: ultime novità dopo il decreto PNRR: Questa misura legislativa, inserita nel contesto del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), introduce modifiche significative al Codice di Procedura Civile, mirate a ottimizzare le procedure ...tag24

Leonardo presenta il nuovo Piano industriale: punta a evoluzione tecnologica, AI e crescita del segmento Spazio: Nel 2023 utile netto di 695 milioni, in calo rispetto al 2022. Proposto un dividendo per azione doppio ...laprovinciapavese.gelocal

Pnrr, 5 mln per attivare la diga di Saglioccia nelle campagne di Altamura: costruita nel '77 ma incompiuta: Nei giorni scorsi sono stati consegnati i lavori relativi all’'intervento di manutenzione straordinaria per l’incremento della sicurezza della diga di Saglioccia nelle campagne di Altamura, in provinc ...adnkronos