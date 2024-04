Favino in giuria a Cannes

(Di martedì 30 aprile 2024) "L’attore italiano più importante della sua generazione". Così il comunicato del Festival didefinisce Pierfrancesco, 54 anni, annunciandolo tra i membri delladella 77ª edizione della kermesse (14 - 25 maggio), presieduta dalla regista di Barbie la statunitense Greta Gerwig e che comprende anche la sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, l’attrice nativa americana Lily Gladstone (candidata agli ultimi Oscar tra le migliori protagoniste per The Killers of the Flower Moon di Scorsese) l’attrice francese Eva Green (già musa di Bertolucci e Tim Burton), la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki (Cafarnao), il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona (La società della neve, candiato agli ultimi Oscar tra i film internazionali), il regista giapponese Kore-eda Hirokazu (Palma d’oro 2018 con Un ...

