Cannes 2024 | Pierfrancesco Favino e Lily Gladstone tra la giuria del festival!

(Di lunedì 29 aprile 2024) La 77esima edizione deldi, uno degli eventi cinematografici più attesi e importanti dell’anno, sta per incominciare e, poche ore fa, sono stati resi noti i nomi dei membri della prestigiosache avrà l’incarico di assegnare il celebre palmarès. Lasarà composta dall’attore italiano, la star statunitense, l’attrice e modella Eva Green, e l’attore e comico Omar Sy. Dopo il grande successo del film Barbie (di cui se vi va potete leggere la nostra recensione e opinione), la regista e sceneggiatrice Greta Gerwing dovrà indossare le vesti di presidente dele dirigere la. Oltre alle celebrità sopra citate che comporranno la ...

L'enfant prodige del cinema francofono, il regista canadese Xavier Dolan, vincitore del Premio della giuria a Cannes dieci anni fa con Mommy, presiederà la giuria Un Certain Regard al 77esimo festival di Cannes, che si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Nel luglio scorso, in un'intervista a El Pais, ...

