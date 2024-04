F1 - Netlifx rilascia il primo teaser trailer di ‘Senna - miniserie in arrivo nel 2024 VIDEO

Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos tornano a lavorare nel film a episodi Kinds of Kindness , di cui vi presentiamo il primo teaser in italiano Freschi di Oscar per Povere creature!, Emma Stone , Willem Dafoe e Yorgos Lanthimos tornano sul grande schermo con un nuovo bizzarro progetto. Il ... Continua a leggere>>

Se la tragica storia di Bambi ha rappresentato per voi un trauma infantile dal quale non vi siete mai ripresi, preparatevi a rimanere ancora più turbati dalla nuova versione del dolce cerbiatto pronta a sbarcare sul grande schermo. È stato infatti appena diffuso il primo teaser trailer di Bambi : ... Continua a leggere>>

Il romanzo Cent'anni di solitudine è stato adattato in una serie tv prodotta per Netflix , di cui è stato condiviso il primo teaser . Prossimamente arriverà su Netflix la serie tratta dal romanzo Cent'anni di solitudine , il capolavoro della letteratura scritto da Gabriel García Márquez . Al centro ... Continua a leggere>>

Holidu: le top 30 mete del primo maggio - Il periodo tra fine aprile e inizio maggio, approfittando di due giorni festivi e magari aggiungendo un paio di giorni di ferie, consente un periodo abbastanza lungo per visitare luoghi vecchi e [...] ...

From ritornerà in autunno, ecco l’inquietante teaser della stagione 3 - Mgm ha diffuso online il primo teaser trailer della stagione 3 di From, la serie horror che, in Italia, è disponibile in streaming esclusivo su Paramount+ ...

Returnal, un sequel in arrivo Il teaser di Housemarque lascia pochi dubbi - Il teaser di Housemarque, che punta a un annuncio in arrivo domani, lascia poco spazio ai dubbi: quegli occhi sono della protagonista di Returnal, ci sarà un sequel

