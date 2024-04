F1 - Jos Verstappen sul futuro di Max | L’auto è veloc - ma dobbiamo guardare oltre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) Jos, padre di Max, campione del mondo in carica della Formula 1, in questo inizio di stagione si è rivelato essere una vera e propria mina vagante nella lotta di potere che sta spaccando dall’interno il box del Team Red Bull. Gli attacchi al Team Principal, Christian Horner, la lontananza dalle piste dove correva il figlio e le vulcaniche dichiarazioni stanno giocando un ruolo fondamentale nell’equilibrio del team austriaco. L’imminente addio del genio Adrian Newey e il pressing di Toto Wolff per avere Max in Mercedes sono solo le ultime due voragini che le ‘lattine’ devono schivare per mantenersi lucidi e lavorare sulla stagione in corso. Con quest’ultimi due scenari si riapre la questione legata al mercato piloti e papà Jos non chiude alla possibilità di un cambio d’aria del figlio Max: “Credo che tutti vogliano avere Max. Ha una macchina molto ...