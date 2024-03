Il mio futuro Caos totale in Red Bull | Max Verstappen è pronto ad andarsene

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Una Redsempre più nelper la vicenda che ha come suo epicentro il team principal, Chris Horner. Da par suo Maxcontinua ad essere imbattibile: pole anche al Gp di Jeddah in Arabia Saudita. Ma ai box la situazione è fuori controllo. Anche per quel che riguarda il campione del mondo incarica. Infatti Helmut Marko, storico consulente della Rede mentore di, ha rivelato mentre le auto erano in pista che potrebbe essere sospeso dal team, il tutto come conseguenza della sua guerra intestina contro Horner. Il punto è cheè schierato armi e bagagli proprio con Marko (e dunque contro Horner). Commentando le indiscrezioni, l'olandese ha affermato: "Da parte mia ho molto rispetto per Helmut e per ciò che abbiamo ottenuto insieme. Arriva da molto ...