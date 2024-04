Ex Ilva - forni green al posto di Afo 1 e 4 e 6 mln di tonnellate di acciai - il piano che non convince i sindacati

(Di martedì 30 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoE’ durato quasi quattro ore ieri pomeriggio il tavolo a Palazzo Chigi tra Governo,metalmeccanici e commissari per fare il punto sull’exdi Taranto e il suo rilancio. Ma ilal centro dell’incontro (presenti i ministri Urso, Calderone e Giorgetti, quest’ultimo in collegamento; il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano; i commissari straordinari dierie d’Italia e Fiom Cgil, Fim-Cisl, Uilm-UilUsb e Ugl metalmeccanici) nonle sigle sindacali: l’unicovalido, è la loro posizione, resta l’accordo del 2018. Al termine della riunione, è il leader nazionale della Uilm Rocco Palombella a rispedire al mittente l’idea stessa di: “Nessuna condivisione di, non c’è nessun ...

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2024 "Abbiamo voluto capire qual era la loro bozza di piano . Data la genericità delle loro approfondimenti, noi ci siamo limitati a dire che non condividiamo la sostanza né il metodo. Per noi una discussione su un piano industriale che investe migliaia di lavoratori ... Continua a leggere>>

Incontro a palazzo Chigi fra i commissari di Acciaierie d’Italia, il governo e i sindacati. Urso, Giorgetti, Calderone e Mantovano hanno appoggiato il nuovo piano industriale che prevede nel 2027 […] The post «Ex Ilva , no al nuovo piano del governo , vale quello del 2018» first appeared on il ... Continua a leggere>>

Il futuro prossimo dell?ex Ilva sono il ripristino degli alti forni 1 e 2, la manutenzione dell?altoforno 4, la messa in cantiere, nel primo semestre del prossimo anno, di due nuovi forni ... Continua a leggere>>

Ex ilva, pronti altri 150 milioni - Ancora 150 milioni di euro all'ex ilva per costruire due nuovi forni elettrici ... ad Arcelor Mittal potranno visitare le strutture. Sono questi i punti del piano industriale che il ministro delle ...

Continua a leggere>>

Ex ilva, Spera:”Presentato dai Commissari una ipotesi del nuovo piano industriale” - “E’ appena conclusa a Palazzo Chigi la riunione tra Governo e sindacati sull’Ex ilva di Taranto. Per il Governo presenti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il ministro del Lav ...

Continua a leggere>>

Ex ilva, scontro sindacati-Governo - I sindacati dicono “No” al Governo. Non accettano il piano industriale dell’Esecutivo sull’Ex ilva di Taranto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha presentato ieri ai metalme ...

Continua a leggere>>