Europee - non accolta richiesta Rizzo su firme | Ferma contrarietà forze politiche

(Di martedì 30 aprile 2024) Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi con riferimento alla vicenda delleper la presentazione delle liste in Europa "A fronte delladi altre formazioniminori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine, l’esecutivo ha valutato

Europee, respinta richiesta Rizzo di ridurre firme per liste - Non è stata accolta dal governo la richiesta di Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare, di dimezzare il numero di firme necessario ai ...

Continua a leggere>>

Fonti Chigi, opportuno non accogliere richiesta su firme - "A fronte della ferma contrarietà di altre formazioni politiche minori e per di più con accuse da più parti al governo di voler varare un provvedimento per qualche astruso secondo fine", fonti di Pala ...

Continua a leggere>>

Europee, fonti palazzo Chigi: no riduzione firme per liste - Milano, 30 apr. (askanews) - Salta la riduzione ulteriore del numero delle firme necessarie per presentare le liste alle prossime Europee: ...

Continua a leggere>>