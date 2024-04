Europee - Meloni sceglie Sgarbi come candidato Fdi | arriva la conferma

(Di martedì 30 aprile 2024) Elezioni, nuova idea da parte di Giorgia: la presidente del Consiglio ha scelto Vittoriodi Fratelli d’Italia.lain esclusiva ai nostri microfoni Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che negli ultimi minuti non si sta parlando d’altro della clamorosa indiscrezione lanciata dal “Foglio“. Il noto quotidiano italiano ha fatto sapere che la premier, Giorgia, ha in mente il nuovo nome in vista delle Elezionida candidare nella lista del suo partito, Fratelli d’Italia. Stiamo parlando di una vecchia conoscenza del suo attuale governo visto che, pochi mesi fa, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Vittorio ...

Il giorno dopo la 'discesa in campo' ufficiale della premier Giorgia Meloni, entra nel vivo la campagna elettorale e lo scontro tra partiti in vista del voto per le Europee. Una sfida che, oltre a Meloni, vedrà in campo altri leader - da Schlein a Calenda - come confermeranno le liste che domani e ... Continua a leggere>>

Giorgia Meloni vuole candidare Vittorio Sgarbi alle elezioni europee nella lista di Fratelli d'Italia . La notizia, che il Foglio è in grado di anticipare, viene confermata di vertici del partito e dal critico d'arte: "Ringrazio Giorgia per avermi scelto", dice Sgarbi a questo giornale. La mossa, a ... Continua a leggere>>

Vittorio Sgarbi candidato alle europee con FdI: «Servono i voti e io ce li ho, ne ho parlato con meloni subito dopo le dimissioni» - Vittorio Sgarbi candidato alle elezioni europee con FdI. Dopo le dimissioni forzate da sottosegretario ... che rivela di aver discusso la possibilità di una sua candidatura con la premier Giorgia ...

Continua a leggere>>

Da maxi deduzione per chi assume a bonus dipendenti: pronto il Decreto Primo Maggio - (Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio meloni insieme a metà governo ha illustrato ai sindacati le novità in arrivo sul lavoro e sul fisco, in Consiglio dei ministri oggi, alla vigilia della festa ...

Continua a leggere>>

Calenda, noi in Europa per un'alternativa a meloni e Schlein - "Noi ci presenteremo con una lista - secondo me - dal punto di vista qualitativo la migliore, fatta da professionisti perchè l'Italia conta molto poco in Europa, è 25/ma su 27 nel Parlamento europeo c ...

Continua a leggere>>