Europee - misure sul lavoro e Meloni | gli aggiornamenti in diretta da Montecitorio

TikTok a rischio anche in Ue Von der Leyen: bando non è escluso - Non solo l’America: perTikTok potrebbe aprirsi anche un fronte europeo. A delineare lo scenario la presidente della Commissione Ue uscente e Spitzenkdanidat del Ppe Ursula von der Leyen nel corso del ...

Mosca intensifica la guerra di spie contro l’Europa - Il 17 aprile la polizia bavarese ha arrestato due persone sospettate di lavorare per i servizi segreti russi. Sono state accusate di aver cospirato per compiere sabotaggi e di essere coinvolti in atti ...

Decreto primo maggio, in arrivo super deduzione per i datori di lavoro - Decreto primo maggio, in arrivo interessanti agevolazioni per i lavoratori e per le imprese. Tra le novità c’è la super deduzione.

