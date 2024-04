Europee 2024 - inchiesta su Instagram e Facebook | violazioni su lotta a disinformazione

La Commissione Ue ha aperto un’inchiesta Instagram e Facebook sospettate di non rispettare gli obblighi in materia di lotta alla disinformazione prima delle elezioni Europee di giugno. La Commissione teme che i due social media di Meta possano in qualche modo manipolare le consultazioni ...

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, la società Usa che possiede i social network Facebook e Instagram, abbia violato la legge sui servizi digitali, il Digital Services Act (Dsa), non assicurando l'integrità delle Elezioni Europee.

