Emma torna venerdì 3 maggio con un nuovo singolo Femme Fatale | a novembre live nei palasport

(Di lunedì 29 aprile 2024)è ildi, in radio e in digitale da, il 3fuori ilnon smette di stupire econ untutto da ballare, come anticipato questa mattina sui social dal TikToker Mattia Stanga. Dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance, l’elettro pop disi inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale cheha intrapreso nell’ultimo anno, confermando la sua versatilità e la capacità di reinventarsi ...

