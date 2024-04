Emiliano cerca di trovare una scusa per non parlare davanti all’Antimafia

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 30 aprile 2024) L’ex magistrato prova a evitare la convocazione in commissione parlamentare fissata per il 2 maggio: «Ho altri impegni, dovete rinviare». La replica: «Vuole scegliersi la data in base alle sue esigenze politiche». I legali chiedono la libertà per l’ex commissario dell’Arti Alfonso Pisicchio, ma emergono nuove accuse. La Procura sentirà un giornalista: avrebbe avvisato il governatore di una perquisizione. Lo speciale contiene due articoli.