Michele Emiliano - la procura cerca di capire chi sia la fonte romana che avvisò il governatore sulle indagini sull’ex assessore Pisicchio

Emiliano assediato: se serve vado dai pm - Il governatore si dice pronto a rivelare l'identità della talpa che gli ha anticipato l'arresto di Pisicchio ...ilgiornale

Centrosinistra nel caos. Le inchieste in Puglia ora sfiorano Emiliano. Il rischio di nuove indagini - Il centrodestra: si dimetta. Il centrosinistra in Puglia è ormai travolto da inchieste, arresti e indagini che, come in un vortice a cerchi concentrici, si fa sempre più stretto e sfiora Michele ...quotidiano

CAOS PD/ Emiliano vs. Schlein, periferia contro centro: è guerra, ma decideranno le europee - Pisicchio sarebbe stato avvisato dell'inchiesta dallo stesso Emiliano. È evidente che ci sono due modelli di Pd che divergono sempre di più ...ilsussidiario