Rugby serie b | applausi per le bolognesi Emil Banca e Pieve | mete e grandi sorrisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Giornata perfetta per ilbolognese. Vincono e convincono sia l’BolognaClub che il. Successo esterno per la formazione di Francesco Brolis, che si è imposta 22-38 in casa del San Benedettoandando in meta 6 volte: Villasi, Marzocchi, Fiume, Quadri e Teresi (2), a cui vanno aggiunte 4 trasformazioni di Marzocchi. Il Bologna rimane in scia del Colorno e del secondo posto, a -2 dalla formazione ducale e dal possibile ripescaggio inA. Dalle prossime sfide con Jesi, Siena e Lions Amaranto passeranno le fortune dei rossoblù. Netto successo casalingo anche per il. La formazione di Renzo Balboni si impone 40-13 sul Gubbio. Allo Sgorbati non c’è storia: la sfida vede ledi Tassinari (2), ...