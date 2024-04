Elezioni Europee - otto le liste presentate al Sud | mancano Fdi e i centristi

Matteo Renzi sarà candida to in quattro circoscrizioni alle elezioni europee di giugno 2024. Il suo nome sarà inserito nelle liste di Stati Uniti d'Europa all'ultimo posto. Lo ha annunciato Emma Bonino. In caso di elezione, Renzi lascerà il Senato e andrà al Parlamento europeo.Continua a leggere Continua a leggere>>

Che sia un malcostume tipicamente italiano non vi è dubbio: negli altri 26 Paesi che aderiscono all'Unione, i leader nazionali che non sono interessati ad occupare un seggio a Bruxelles evitano di candidarsi alle elezioni europee. Da noi, invece, ci si candida anche solo per "contarsi" e/o per ...

